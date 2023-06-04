Вибухи у Криму: окупанти заявили про атаку дронів в Джанкої (відео)

Зранку 4 червня в окупованому росіянами Криму місцеві мешканці повідомили про звуки вибухів. Зазначалося, що вони прогриміли біля аеропорту в місті Джанкой.

Так званий радник самопроголошеного "голови Криму" Сергія Аксьонова Олег Крючков заявив, що у Джанкої нібито збили безпілотник. Він додав, що внаслідок вибухів пошкоджено кілька будинків у приватному секторі.

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"Попередньо. Джанкой. Збитий безпілотник. Є пошкодження скління у кількох будинках приватного сектору. Усі служби працюють", – написав він у Телеграм-каналі.

Тим часом у соцмережах з'явилося відео, яке зняли підлітки, що застали вибухи на вулиці. Одразу після вибуху вони бігли до укриття проклинаючи війну. Обережно, нецензурна лексика:

Нагадаємо, що раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк закликав мешканців тимчасово окупованого Криму розпочати підготовку до деокупації. Зокрема, він радить облаштувати укриття та запастися достатньою кількістю води.

А в українській розвідці порадили кримським колаборантам та представникам так званої влади півострова швидше покинути Крим, бо деокупація півострова неминуча.

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