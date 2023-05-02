'Бавовна' у Криму: говорять про ліквідацію російських ФСБшників (фото)

У тимчасово окупованому Сімферополі під вечір 2 травня прогриміли вибухи. Після гучних звуків над містом здійнявся стовп диму.

Місцеві мешканці у пабліках повідомили, що чули вибух, після чого на місці вибуху зайнялася пожежа та здійнявся чорний стовп диму: "Вибух було чутно в районі центру. На цей час подробиці уточнюються".

Так званий "губернатор Сімферополя" міхаіл развожаєв у Телеграм-каналі написав, що "гучні звуки у центрі міста – це профілактична робота в рамках ППО та тренування наших систем ППО".

Тим часом український активіст Сергій Стерненко стверджує, що відбувся "приліт" по місцю дислокації російських силовиків.

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"Ей, фсбшники, ви там у нашому Криму заселились в одному місці біля Сімферополя. Заселились незаконно. Не мали на це права. У звʼязку із цим у мене до вас питання: як думаєте, чому ви вибухнули? І хочете добавки?", – написав він у своєму Телеграм-каналі.

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Стерненко опублікував посилання на карту, де начебто стався вибух. За його інформацією, це відбулося у селищі Шкільне, де розташовано об'єкт "НІП 10" (Наземний вимірювальний пункт №10).

Видання "Радіо свобода" інформує, що вибух стався на базі російських прикордонних військ під Сімферополем. Це територія колишньої навчально-тренувальної бази прикордонників у районі балки Джабанак поряд із селищем Шкільне — за кілька кілометрів від аеропорту Сімферополя.

Нагадаємо, що раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк закликав мешканців тимчасово окупованого Криму розпочати підготовку до деокупації. Зокрема, він радить облаштувати укриття та запастися достатньою кількістю води.

А в українській розвідці порадили кримським колаборантам та представникам так званої влади півострова швидше покинути Крим, бо деокупація півострова неминуча.

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