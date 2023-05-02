'Бавовна' в Крыму: говорят о ликвидации российских ФСБшников (фото)

Во временно оккупированном Симферополе к вечеру 2 мая прогремели взрывы. После громких звуков над городом поднялся столб дыма.

Местные жители в пабликах сообщили, что слышали взрыв, после чего на месте взрыва загорелся пожар и поднялся черный столб дыма: "Взрыв был слышен в районе центра. В настоящее время подробности уточняются".

Так называемый "губернатор Симферополя" Михаил Развожаев в Телеграм-канале написал, что "громкие звуки в центре города - это профилактическая работа в рамках ПВО и тренировки наших систем ПВО".

Тем временем украинский активист Сергей Стерненко утверждает, что произошел "прилет" по месту дислокации российских силовиков.

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"Эй, фсбшники, вы там в нашем Крыму заселились в одном месте возле Симферополя. Заселились незаконно. Не имели на это права. В связи с этим у меня к вам вопрос: как думаете, почему вы взорвались? И хотите добавки?", – написал он в своем Телеграм-канале.

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Стерненко опубликовал ссылку на карту, где якобы произошел взрыв. По его информации, это произошло в поселке Школьное, где расположен объект "НИП 10" (Наземный измерительный пункт №10).

Издание "Радио свобода" сообщает, что взрыв произошел на базе российских пограничных войск под Симферополем. Это территория бывшей учебно-тренировочной базы пограничников в районе балки Джабанак рядом с поселком Школьное — в нескольких километрах от аэропорта Симферополя.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал жителей временно оккупированного Крыма начать подготовку к деоккупации. В частности, он советует обустроить укрытие и запастись достаточным количеством воды.

А в украинской разведке посоветовали крымским коллаборантам и представителям так называемой власти полуострова поскорее покинуть Крым, потому что деоккупация полуострова неизбежна.

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