Вибухи в Криму: стовп диму здійнявся поблизу Керченського судоремонтного заводу (фото та відео)

Увечері 4 листопада в окупованому Криму лунали вибухи. Стало відомо, що атаковано судноремонтний завод у Керчі.

За даними каналу "Кримський вітер", на суднобудівному заводі в Керчі є влучання в малий ракетний корабель проєкту 22800 "Каракурт", що будується.

Читайте також: Спецпризначенці СБУ ліквідували 145 окупантів та більше сотні одиниць їхньої техніки (відео)

"У бік суднобудівного заводу до Керчі поїхали пожежні машини, а за ними – фури з російськими вояками", – йдеться у повідомленні.

Гауляйтер Криму Сергій Аксьонов прокоментував події на півострові: "У районі суднобудівного заводу ім. Бутоми у Керчі відпрацювала ППО, частина уламків збитих ракет упала на територію одного із сухих доків. Постраждалих немає".

Момент ракетного удару в Криму потрапив на відео:

Нагадаємо, днями поблизу Роботиного на Запорізькому напрямку бійці Сил оборони захопили позицію російських бойовиків. Штурмовики 65 окремої механізованої бригади учотирьох атакували десяток окупантів.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!