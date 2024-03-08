'Я в Києві, щоб бити на сполох': до столиці приїхав міністр оборони Британії

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс у п'ятницю, 8 березня, приїхав до України з робочим візитом.

Про це посадовець повідомив на своїй сторінці у соцмережі X.

Міністр заявив, що прибув до Києва, "аби підняти на сполох демократичний світ".

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"Ми повинні переконатися, що Україна виграє цю війну. Велика Британія зробила більше, ніж будь-коли, надаючи найбільший на сьогодні пакет військової підтримки. Тепер кожна нація має зробити те саме й забезпечити перемогу свободи над тиранією", — зазначив міністр оборони.

Нагадаємо, у ТЦК пояснили, що буде, якщо проігнорувати повістку.

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