Уряд готує новий механізм бронювання від мобілізації: що відомо

Кабінет міністрів готує зміни щодо бронювання працівників. На рішення впливатимуть середня зарплата та рівень сплати податків компанії.

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Про це під час пресконференції повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, також вплив матиме значення підприємства чи галузі для економіки.

Шмигаль додав, що станом на березень 2024 року бронь від мобілізації мають близько 700 тисяч людей. Однак підхід до бронювання мусить бути більш справедливим.

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За його словами, критичні для економіки підприємства збережуть пріоритет у бронюванні, але додаткові можливості отримають підприємства, які наповнюють державний бюджет.

"Наприклад, податкове навантаження вище середнього по галузі. Такого офіційного показника немає, але Податкова його надає", – зазначив глава уряду.

Він пояснив, що зміни у бронюванні потрібні, тому що держава покладається виключно на власні надходження для утримання армії.

"Восьмеро працюючих людей мають забезпечувати одну людину, яка захищає, ризикує своїм життям на фронті. Якщо співвідношення менше, тоді ефективність втрачається. Це значить, що ми не будемо мати спроможності забезпечити наші сили безпеки й оборони", – вказав прем’єр.

Нагадаємо, на початку лютого 2024 року Верховна Рада схвалила у першому читанні урядовий закон про мобілізацію.

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