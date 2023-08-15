Яблучний Спас-2023: що класти в кошик для освячення в церкві

У суботу, 19 серпня святкуватимемо Яблучний Спас, або Преображення Господнє - одне з великих свят, присвячених Ісусу Христу, Спасителю.

У Писанні розповідається про особливі події цього дня на горі Фавор в Ізраїлі. Коли Ісус і апостоли Петро, Яків та Іоанн зійшли на гору і приступили до молитви, після чого заснули, Ісус преобразився - Його одяг став білим, а обличчя осяялося світлом. Під час Преображення Ісусу з'явилися старозавітні пророки - Мойсей та Ілля, які говорили зі Спасителем про його долю в Єрусалимі. Петро, Яків та Іоанн прокинулися, і побачили Ісуса з пророками, яких накрила хмара, а слідом пролунав голос: "Це є Син Мій вибраний, Його слухайте!" потім пророки зникли, а Ісус залишився один.

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Що класти в кошик на Яблучний Спас

На Яблучний Спас віряни несуть до церкви яблука, мед, горох у стручках. Головним символом свята є яблука, які символізують достаток і благополуччя. До освячення їх заборонено їсти - вважається, що до цього часу вони ще не дозріли і тому їх вживати небезпечно. Але є й інше повір'я: згідно з ним, цього дня ангели на небесах пригощають душі дітей яблуками. Тому батькам, чиї діти померли, варто не їсти яблука до їхнього освячення, а після залишити кілька плодів у храмі в якості підношення.

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