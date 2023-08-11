Перший Спас-2023: що готують на Маковея

Християни 14 серпня святкуватимуть Перший Спас, або Маковея. Цього дня до церкви на освячення треба носити букети з квітів та запашних трав, воду, хліб, випічку з маком, мак та мед.

Освяченою 14 серпня водою умивають обличчя, щоб бути здоровими, а маком посипають будинки і поля, щоб захиститися від зла.

Страви з маком – традиційна їжа на Маковея. При цьому всі страви мають бути пісними, тому що з 14 серпня – зі свята Медовий Спас починається Успенський піст.

На Маковея готують багато страв з маком і медом. Традиційними є: маківник – пиріг з маковою начинкою, маковиця – цукерки з маком, шулики з маком, або маківники.

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Шулики з маком – це традиційна українська страва. Вона складається з коржиків, які подрібнюються й розмішуються у запареному макові й медові.

Як приготувати шулики з маком:

Інгредієнти:

Мак - 200 грамів

Мед - 100-150 г

Кефір - 500 мл

Сіль - 0,5 ч. л.

Сода - 1 ч. л.

Борошно - 2-3 склянки

Рослинна олія - для смаження

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Приготування:

Мак треба перетерти, або прокрутити блендером, залити окропом і залишити на 30 хвилин. В окремій мисці змішайте кефір, сіль, соду. Поступово додаючи борошно, замісіть тісто до м'якого еластичного стану. Дайте тісту настоятися 10-15 хвилин. Розділіть тісто на рівні частини, кожну частину розкатайте в тонкий корж. Корж потрібно проколоти виделкою, щоб він не піднімався під час смаження. Обсмажте коржі на добре розігрітій сковорідці, змащеній олією. Готові коржі, коли вони охолонуть, треба порвати на невеликі шматочки. У глибоку тарілку викладають подрібнені коржики, зверху заливають запареним маком й додають мед. За бажанням можна додати родзинки.

Пропонуємо дізнатися історію свята Маковія та коли в Україні відзначатимуть Яблучний й Горіховий Спаси.

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