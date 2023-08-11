Перший Спас-2023: що готують на Маковея
Християни 14 серпня святкуватимуть Перший Спас, або Маковея. Цього дня до церкви на освячення треба носити букети з квітів та запашних трав, воду, хліб, випічку з маком, мак та мед.
Освяченою 14 серпня водою умивають обличчя, щоб бути здоровими, а маком посипають будинки і поля, щоб захиститися від зла.
Страви з маком – традиційна їжа на Маковея. При цьому всі страви мають бути пісними, тому що з 14 серпня – зі свята Медовий Спас починається Успенський піст.
На Маковея готують багато страв з маком і медом. Традиційними є: маківник – пиріг з маковою начинкою, маковиця – цукерки з маком, шулики з маком, або маківники.
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Шулики з маком – це традиційна українська страва. Вона складається з коржиків, які подрібнюються й розмішуються у запареному макові й медові.
Як приготувати шулики з маком:
Інгредієнти:
- Мак - 200 грамів
- Мед - 100-150 г
- Кефір - 500 мл
- Сіль - 0,5 ч. л.
- Сода - 1 ч. л.
- Борошно - 2-3 склянки
- Рослинна олія - для смаження
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Приготування:
- Мак треба перетерти, або прокрутити блендером, залити окропом і залишити на 30 хвилин.
- В окремій мисці змішайте кефір, сіль, соду.
- Поступово додаючи борошно, замісіть тісто до м'якого еластичного стану.
- Дайте тісту настоятися 10-15 хвилин.
- Розділіть тісто на рівні частини, кожну частину розкатайте в тонкий корж. Корж потрібно проколоти виделкою, щоб він не піднімався під час смаження.
- Обсмажте коржі на добре розігрітій сковорідці, змащеній олією.
- Готові коржі, коли вони охолонуть, треба порвати на невеликі шматочки.
- У глибоку тарілку викладають подрібнені коржики, зверху заливають запареним маком й додають мед. За бажанням можна додати родзинки.
Пропонуємо дізнатися історію свята Маковія та коли в Україні відзначатимуть Яблучний й Горіховий Спаси.
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