Маковея-2023: традиції та заборони, що святити у церкві

14 серпня християни відзначатимуть Перший Спас, або Маковія. У церкві цього дня відзначають Винесення Чесних Древ Животворчого Хреста Господнього. Також у цей день Церква вшановує пам'ять святих мучеників Макавеїв, Соломонії та Єлеазара, що жили в II столітті до нашої ери за часів сирійського царя Антіоха Епіфана.

За біблійними переказами, Антіох намагався змусити євреїв відмовитися від віри в Бога. Якось Антіох послав до Єрусалима генерала Аполонія і 22 тисячі воїнів, назавши їм повбивати всіх євреїв, місто було сплюндровано й спалено. Під гнітом покарання та смерті багато євреїв відступили від своєї віри, однак частина залишалася вірною Богові. Серед них був і Єлеазар, що вчителював та був шанованим серед юдеїв. Слуги Антіоха намагалися зламати його, аби переконати відмовитися від віри в Бога, вважаючи що тоді й решта євреїв послухають свого наставника й відмовляться від віри.

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Коли Єлеазар відмовився, слуги Антіоха катували його, а він молився й помер під час молитви від катувань.

Потім слуги Антіоха взялися за сім братів Маккавеїв: Авіма, Антоніна, Гурія, Єлеазара, Євсевона, Аліма і Маркела та за їхню матір Соломонію. Антіох Єпіфан змушував їх принести жертви язичницьким богам, однак вони не зрадили своїй вірі. Спочатку слуги царя катували старшого брата, а потім й решту братів.

Антіоха наказав Соломонії примусити хоча б наймолодшого з братів до зречення віри, однак жінка відповіла, що краще смерть, ніж зречення Бога.

У Біблії описується, що після відмови Антіоха стратив всіх дітей Соломонії, а сама жінка промовила молитву та замертво впала біля трупів своїх семи синів.

Після цих трагічних подій Юда Маккавей підняв повстання проти Антіоха та захопив владу у Єрусалимі, повиганявши з нього язичників.

На честь подвигу Юди Маккавея 14 серпня й святкують "Маковея".

Традиції 14 серпня

Цього дня заведено ходити до церкви на богослужіння та брати із собою букет з польових квітів та запашних трав. Зазвичай у такі букети входять мак, м’ята, любисток, чебрець, волошки й чорнобривці. У кошик на освячення кладуть мед, мак, воду, хліб.

У молитві до Бога 14 серпня просять вибачення за гріхи та сповідаються.

13 ж серпня було заведено пекти пироги з маком та медом, щоб освятити їх у церкві на Маковея.

Діти мали ходити на пасіку, де їм пасічники давали смакувати медом прямо з сот. Також діти ходили в гості до друзів з маковими пирогами.

На Маковея селяни чистили колодязі та ставки. Було заведено збирати сміття на узбережжі водойм.

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Вже надвечір влаштовувалися народні гуляння з медовухою, яку готували зі старого меду.

Що можна робити на Маковея

Цього дня вшановують бджолярів та їхню працю. Заведено також готувати випічку із медом та маком. Всі страви, приготовані цього дня повинні бути пісними, оскільки з 14 серпня починається Успенський піст. Вважається, що 14 серпня мед та мак мають цілющі властивості, тож їх вживали у великій кількості. У ніч на 14 серпня під подушку клали макову голівку, яка, за прикметами, рятувала від пристріту. Цього дня завершувався купальний сезон, тож селяни влаштовували масові купання у водоймах. Купання цього дня мало звільнити людину від хвороб та очистити від гріхів. У народі вважалося, що Медовий Спас – день відпущення "бабиних гріхів" – жінкам прощаються всі гріхи, про прощення яких вони молитимуться

Що не можна робити на Медовий Спас

Вважалося, що на Маковея варто відмовитися від робіт по дому та господарству.

Не можна було виходити на город.

Заборонено влаштовувати галасливі застілля з алкоголем, дозволялася лише медовуха, але у помірних кількостях.

Від 14 липня починався піст, тому не можна вживати продукти тваринного походження.

Прикмети на 14 серпня

Якщо перелітні птахи залишають свої гнізда і відлітають на південь – очі будуть холоднішими.

Троянди відцвітають – зіпсується погода.

Дощ на Медовий Спас – чекати гарних врожаїв.

Нагадаємо, у травні 2023 року Священний Синод та Архиєрейський Собор УПЦ вирішив, що Українська Православна Церква перейде на Новоюліанський календар.

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