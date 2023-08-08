Маковея-2023: традиції та заборони, що святити у церкві
14 серпня християни відзначатимуть Перший Спас, або Маковія. У церкві цього дня відзначають Винесення Чесних Древ Животворчого Хреста Господнього. Також у цей день Церква вшановує пам'ять святих мучеників Макавеїв, Соломонії та Єлеазара, що жили в II столітті до нашої ери за часів сирійського царя Антіоха Епіфана.
За біблійними переказами, Антіох намагався змусити євреїв відмовитися від віри в Бога. Якось Антіох послав до Єрусалима генерала Аполонія і 22 тисячі воїнів, назавши їм повбивати всіх євреїв, місто було сплюндровано й спалено. Під гнітом покарання та смерті багато євреїв відступили від своєї віри, однак частина залишалася вірною Богові. Серед них був і Єлеазар, що вчителював та був шанованим серед юдеїв. Слуги Антіоха намагалися зламати його, аби переконати відмовитися від віри в Бога, вважаючи що тоді й решта євреїв послухають свого наставника й відмовляться від віри.
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Коли Єлеазар відмовився, слуги Антіоха катували його, а він молився й помер під час молитви від катувань.
Потім слуги Антіоха взялися за сім братів Маккавеїв: Авіма, Антоніна, Гурія, Єлеазара, Євсевона, Аліма і Маркела та за їхню матір Соломонію. Антіох Єпіфан змушував їх принести жертви язичницьким богам, однак вони не зрадили своїй вірі. Спочатку слуги царя катували старшого брата, а потім й решту братів.
Антіоха наказав Соломонії примусити хоча б наймолодшого з братів до зречення віри, однак жінка відповіла, що краще смерть, ніж зречення Бога.
У Біблії описується, що після відмови Антіоха стратив всіх дітей Соломонії, а сама жінка промовила молитву та замертво впала біля трупів своїх семи синів.
Після цих трагічних подій Юда Маккавей підняв повстання проти Антіоха та захопив владу у Єрусалимі, повиганявши з нього язичників.
На честь подвигу Юди Маккавея 14 серпня й святкують "Маковея".
Традиції 14 серпня
Цього дня заведено ходити до церкви на богослужіння та брати із собою букет з польових квітів та запашних трав. Зазвичай у такі букети входять мак, м’ята, любисток, чебрець, волошки й чорнобривці. У кошик на освячення кладуть мед, мак, воду, хліб.
У молитві до Бога 14 серпня просять вибачення за гріхи та сповідаються.
13 ж серпня було заведено пекти пироги з маком та медом, щоб освятити їх у церкві на Маковея.
Діти мали ходити на пасіку, де їм пасічники давали смакувати медом прямо з сот. Також діти ходили в гості до друзів з маковими пирогами.
На Маковея селяни чистили колодязі та ставки. Було заведено збирати сміття на узбережжі водойм.
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Вже надвечір влаштовувалися народні гуляння з медовухою, яку готували зі старого меду.
Що можна робити на Маковея
- Цього дня вшановують бджолярів та їхню працю.
- Заведено також готувати випічку із медом та маком.
- Всі страви, приготовані цього дня повинні бути пісними, оскільки з 14 серпня починається Успенський піст.
- Вважається, що 14 серпня мед та мак мають цілющі властивості, тож їх вживали у великій кількості.
- У ніч на 14 серпня під подушку клали макову голівку, яка, за прикметами, рятувала від пристріту.
- Цього дня завершувався купальний сезон, тож селяни влаштовували масові купання у водоймах.
- Купання цього дня мало звільнити людину від хвороб та очистити від гріхів.
- У народі вважалося, що Медовий Спас – день відпущення "бабиних гріхів" – жінкам прощаються всі гріхи, про прощення яких вони молитимуться
Що не можна робити на Медовий Спас
- Вважалося, що на Маковея варто відмовитися від робіт по дому та господарству.
- Не можна було виходити на город.
- Заборонено влаштовувати галасливі застілля з алкоголем, дозволялася лише медовуха, але у помірних кількостях.
- Від 14 липня починався піст, тому не можна вживати продукти тваринного походження.
Прикмети на 14 серпня
- Якщо перелітні птахи залишають свої гнізда і відлітають на південь – очі будуть холоднішими.
- Троянди відцвітають – зіпсується погода.
- Дощ на Медовий Спас – чекати гарних врожаїв.
Нагадаємо, у травні 2023 року Священний Синод та Архиєрейський Собор УПЦ вирішив, що Українська Православна Церква перейде на Новоюліанський календар.
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