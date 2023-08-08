Маковея-2023: традиции и запреты, что святить в церкви

14 августа христиане будут отмечать Первый Спас, или Маковия. В церкви в этот день отмечают Вынесение Честных Древ Животворящего Креста Господня. Также в этот день Церковь чтит память святых мучеников Макавеев, Соломонии и Елеазара, живших во II веке до нашей эры во времена сирийского царя Антиоха Эпифана.

По библейскому преданию, Антиох пытался заставить евреев отказаться от веры в Бога. Однажды Антиох послал в Иерусалим генерала Аполлония и 22 тысячи воинов, назвав им умертвить всех евреев, город был разорен и сожжен. Под гнетом наказания и смерти многие евреи отступили от своей веры, однако часть оставалась верна Богу. Среди них был и Елеазар, учитель и уважаемый среди иудеев. Слуги Антиоха пытались сломать его, чтобы убедить отказаться от веры в Бога, считая, что тогда и остальные евреи послушают своего наставника и откажутся от веры.

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Когда Елеазар отказался, слуги Антиоха пытали его, а он молился и умер во время молитвы от пыток.

Затем слуги Антиоха взялись за семь братьев Маккавеев: Авима, Антонина, Гурия, Елеазара, Евсевона, Алима и Маркела и за их мать Соломонию. Антиох Епифан заставлял их принести жертвы языческим богам, однако они не изменили своей вере. Сначала слуги царя пытали старшего брата, а затем и остальных братьев.

Антиоха приказал Соломонии принудить хотя бы самого младшего из братьев к отречению от веры, однако женщина ответила, что лучше смерть, чем отречение от Бога.

В Библии описывается, что после отказа Антиоха казнил всех детей Соломонии, а сама женщина произнесла молитву и замертво упала возле трупов своих семи сыновей.

После этих трагических событий Иуда Маккавей поднял восстание против Антиоха и захватил власть в Иерусалиме, изгнав из него язычников.

В честь подвига Иуды Маккавея 14 августа и празднуют "Маковей".

Традиции 14 августа

В этот день принято ходить в церковь на богослужение и брать с собой букет из полевых цветов и душистых трав. Обычно в такие букеты входят мак, мята, любисток, чабрец, васильки и бархатцы. В корзину на освящение кладут мед, мак, воду, хлеб.

В молитве к Богу 14 августа просят прощения за грехи и исповедуются.

13 августа было заведено печь пироги с маком и медом, чтобы освятить их в церкви на Маковея.

Дети должны были ходить на пасеку, где им пчеловоды давали смаковать медом прямо из сот. Также дети ходили в гости к друзьям с маковыми пирогами.

На Маковее крестьяне чистили колодцы и пруды. Было принято собирать мусор на побережье водоемов.

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Уже к вечеру устраивались народные гуляния с медовухой, которую готовили из старого меда.

Что можно делать на Маковее

В этот день чествуют пчеловодов и их труд. Заведено готовить выпечку с медом и маком. Все блюда, приготовленные в этот день должны быть постными, поскольку с 14 августа начинается Успенский пост. Считается, что 14 августа мед и мак обладают целебными свойствами, поэтому их употребляли в большом количестве. В ночь на 14 августа под подушку клали маковую головку, которая, по приметам, спасала от сглаза. В этот день завершался купальный сезон, так что крестьяне устраивали массовые купания в водоемах. Купание в этот день должно было освободить человека от болезней и очистить от грехов. В народе считалось, что Медовый Спас – день отпущения "бабьих грехов" – женщинам прощаются все грехи, о прощении которых они будут молиться

Что нельзя делать на Медовый Спас

Считалось, что на Маковее следует отказаться от работ по дому и хозяйству.

Нельзя было выходить на огород.

Запрещено устраивать шумные застолья с алкоголем, разрешалась только медовуха, но в умеренных количествах.

С 14 июля начинался пост, поэтому нельзя употреблять продукты животного происхождения.

Приметы на 14 августа

Если перелетные птицы покидают свои гнезда и улетают на юг – глаза будут холоднее.

Розы отцветают – испортится погода.

Дождь на Медовый Спас – ждать хороших урожаев.

Напомним, в мае 2023 Священный Синод и Архиерейский Собор УПЦ решил, что Украинская Православная Церковь перейдет на Новоюлианский календарь.

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