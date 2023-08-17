Яблучний Спас: історія свята, традиції, прикмети та що не можна робити 19 серпня

19 серпня християни відзначатимуть Преображення Господнє, яке у народі прозвали Яблучним Спасом. Віруючі цього дня відвідують храми, приносячи з собою яблука, щоб освятити плоди.

Преображення Господнього – свято, що приурочене до подій, які відбулися на горі Фавор. Вважається, що незадовго до хресних страждань Ісус Христос зійшов на неї разом зі своїми учнями Петром, Яковом та Іваном для молитви.

Від втоми апостоли заснули, а коли прокинулися, то побачили, що Спаситель перетворився: його обличчя та одяг засяяли. Тоді його учні побачили людське і божественне начало, що з'єдналося у Христі.

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Здавна цього дня віряни несуть до храмів для освячення плоди нового врожаю, переважно яблука, оскільки саме вони достигали до свята.Вважається, що освячені цього дня яблука набувають цілющих властивостей. Їх їдять самі й пригощають своїх рідних та близьких.

Традиції та заборони 19 серпня:

На Яблучний Спас можна вживати яблука лише після того, як плоди освятили. Інакше вважається, що людина вчинила гріх. Також перед тим, як з'їсти перше за день яблуко, деякі загадують бажання.

У Яблучний Спас не варто займатися прибиранням, пранням та важкою фізичною працею. Виняток становить лише збирання врожаю яблук та приготування страв.

Заведено на Другий Спас відвідувати батьків, котрим обов'язково потрібно спекти яблучний пиріг.

Заборонено сваритися, лихословити, розпускати руки – на порушників чекає безгрошів'я та хвороби.

Також заборонені язичницькі обряди та ворожіння – інакше варто чекати на хвороби та неприємності.

На Другий спас не укладали шлюби, не вінчалися, аби сім'я не розвалилася.

Цього дня заборонено чіпати будь-яких комах, навіть комарів – поганий знак.

Яблучний Спас, народні прикмети

З того, яка погода видавалась на Яблучний Спас, судили про 14 жовтня – на цей час відзначають свято Покрови. Наші пращури помітили, якщо у цей день мороз, то весна буде холодною. Якщо на вулиці було спекотно, а про дощ і думати не доводилося, зима виявиться суворою.

19 серпня іменини відзначають: Агапій, Тимофій, Андрій, Фекла, Феофан.

Пропонуємо дізнатися, яким продуктам не місце у кошику для освячення на Другий Спас.

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