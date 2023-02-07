Яйця у грінках: простий та швидкий рецепт для ситного сніданку

Якщо зранку не маєте часу на готування, спробуйте швидкий та простий рецепт смажених яєць. Але смажте їх не просто, вбиваючи на сковорідку, а всередину шматочків хліба.

Ця страва виходить дуже поживною та оригінальною, особливо вона сподобається дітям, якщо взяти шматочок тостерного хліба, три перепелиних яйця та підсмажити "смайлик".

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Детально про яєчню у грінках.

Підготуйте шматочок чи два будь-якого хліба. Поставте пательню грітися на плиті та змастіть її вершковим маслом Поки масло розтоплюється, у шматочку хліба склянкою або рюмкою зробіть кілька отворів – як на фото.

Потім викладіть хліб на пательню й усередину вбийте яйце. Посоліть та за бажанням присипте улюбленими спеціями. Коли нижня частина хліба підсохне, візьміть широку лопатку та обережно переверніть грінку разом з яйцем на інший бік, щоб обсмажити і його.

Якщо будете готувати яйце у грінці для дитини, то можна у шматочку тостерного хліба проробити отвори "очі" та "посмішку", і коли ви почнете смажити шматочок хліба, то візьміть три перепелині яйця, по одному вбийте у ті місця, де знаходяться уявні очі смайлика, а одне, перемішайте та влийте в отвір, де має бути посмішка смайла.

Таким самим чином можна приготувати й яйце у формі серця.

Подавайте грінки з яйцями зі шматочками овочів, або просто так.

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