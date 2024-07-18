Юрист пояснив, чи мають право забрати авто та житло за неявку до ТЦК

З початком мобілізації в Україні виникає багато питань щодо прав та обов'язків громадян. Юристи компанії "Столична правова група" Володимир Прядка та Андрій Бойко у своєму відео на YouTube роз'яснили, чи може відбутися арешт житла та автівки за неявку до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК).

Арешт коштів та майна

Якщо ви не сплатили штраф за неявку до ТЦК протягом 15 днів, постанова буде направлена до органів державної виконавчої служби. У такому випадку розмір штрафу подвоюється (з 25 500 грн до 56 100 грн) та додається 10% виконавчого збору. Стягнення штрафу буде здійснюватися за рахунок коштів боржника, зокрема, з банківських рахунків.

Важливо: арешт єдиного житла неможливий, якщо сума штрафу не перевищує 20 розмірів мінімальної заробітної плати.

Затримання та обмеження права керувати авто

Неявка на виклик до ТЦК, непроходження медогляду, неоновлення даних, адміністративні правопорушення за ст. 210 і 210-1 КУпАП можуть призвести до адміністративного затримання та постановки до ТЦК. Представники ТЦК не мають права затримувати громадян, це може зробити лише поліція. Невиконання вимоги про добровільну явку до ТЦК може стати підставою для обмеження права керування авто.

Важливо: механізм реалізації цього покарання не чітко визначений.

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Кримінальна відповідальність

Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації (ст. 336 ККУ) карається позбавленням волі на строк від 3 до 5 років. Умовний термін у цьому випадку отримати складно.

Рекомендації:

Зверніться до юриста, якщо вам вручили повістку або виникли питання щодо мобілізації.

Не ігноруйте повістки та виконуйте законні вимоги ТЦК.

Своєчасно сплачуйте штрафи, щоб уникнути додаткових санкцій.

Нагадаємо, раніше юрист пояснив, чи можуть мобілізувати чоловіків до 25 років.

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