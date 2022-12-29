Юрист пояснив, чи можуть в Україні викликати до військкомату за телефоном

В Україні тривають воєнний стан та мобілізація, через що повістку можуть отримати чоловіки віком від 18 до 60 років. Втім, деколи військкомати телефонують українцям та викликають їх за телефоном.

Юрист Дмитро Дончак пояснив, що робити у таких випадках, пише НВ. Окрім цього, він розтлумачив, чи можуть чоловіку в Україні вручити повістку через родичів.

Зазначається, що українське законодавство не забороняє вручати повістки в публічних місцях. Однак є обмеження щодо виклику чоловіків до ТЦК. Зокрема, виклик до військкомату у довільній формі не несе юридичної сили для військовозобов'язаних.

Юрист наголосив, що викликати до військкомату можуть виключно по повістці, яка оформлена належним чином. Йдеться про вручення документа особисто в руки військовозобов'язаному чоловіку під особистий підпис.

Дончак перерахував способи оповіщення, які не є належними:

надсилання СМС-повідомлень;

надсилання фото повістки в вайбер;

вкидання повістки в поштову скриньку;

вручення повістки родичам або співмешканцям.

"Такі оповіщення можна ігнорувати, без будь-яких негативних наслідків. За таке ігнорування немає ані кримінальної, ані адміністративної відповідальності. Таким чином, якщо ви після проходження ВЛК не підписували жодних повісток, то у вас немає підстав для хвилювання", – пояснив юрист.

Окрім цього, працівники військкомату не можуть оголосити військовозобов'язаного в розшук, навіть за умови, що йому вручили мобілізаційне розпорядження. За словами юриста, у них на це немає повноважень.

Нагадаємо, раніше у ЗСУ повідомили, чи будуть нові хвилі мобілізації у січні 2023 року.

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