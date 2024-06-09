Юристка пояснила, чи можна відмовитися від мобілізації через релігійні вірування

В Україні існує чимало релігійних течій, деякі з них забороняють брати зброю до рук. Однак чи може це слугувати причиною для відмови від мобілізації.

Молодша юристка практики військового права ЮК "Приходько та партнери" Діана Скумадчук пояснила, чи може військовозобов'язаний відмовитися через релігію. Про це вона розповіла РБК-Україна.

Згідно з Конституцією України, громадяни, які мають релігійні переконання, можуть виконувати свій обов'язок по захисту Батьківщини шляхом несення невійськової альтернативної служби. Формально такі громадяни перебувають у складі Збройних сил України, проте брати участі у бойових діях вони не повинні.

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Таким чином громадянин має право відмовитись від проходження військової служби з релігійних переконань. Однак для цього потрібно довести:

належність до чинних релігійних організацій в Україні, віровчення яких прямо забороняє своїм послідовникам брати до рук будь-які види зброї;

щирість свого вірування з послідовними діями та доказами (наприклад, ходіння в церкву впродовж декількох років, постійні пожертви для церкви тощо).

"Якщо дані факти громадянин доведе на практиці у суді, то він зможе уникнути кримінальної відповідальності за ухилення від мобілізації за статтею 336 Кримінального кодексу України", – пояснила юристка.

Серед релігійних вчень, які прямо забороняють своїм послідовникам брати до рук будь-які види зброї:

адвентисти-реформісти та адвентисти сьомого дня;

євангельські християни та євангельські християни-баптисти;

мученики та свідки Єгови;

харизматичні християнські церкви та церкви, прирівняні до них за зареєстрованими статутами;

християни віри євангельської та церкви, прирівняні до них за зареєстрованими статутами;

товариство Свідомості Крішни.

Нагадаємо, раніше Стефанчук пояснив, чи будуть в Україні мобілізовувати 18-річних.

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