Юристи пояснили, що робити, якщо у реєстрах не оновилися дані ВЛК

Українці повідомляють про ситуації, коли військово-лікарська комісія визнає чоловіка не придатним до служби, однак у реєстрі вказано, що він перебуває на обліку. У такому випадку особу можуть викликати або доставити до найближчого ТЦК.

Про це розповіла офіцер сектору мобілізаційно-оборонної роботи Київського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Лариса Козак. Навіть якщо QR-код на військово-обліковому документі підтягнутий, але, наприклад, немає інформації про проходження медичної комісії, це може стати причиною для доставки до ТЦК, повідомляє РБК-Україна.

Зазначається, що проходження військово-лікарської комісії є важливим етапом, і якщо його оминути, це може призвести до адміністративного стягнення. Навіть якщо особа не відвідувала ТЦК особисто, але оновила дані через додаток "Резерв+" і отримала військово-обліковий документ з QR-кодом, відсутність документів від ВЛК чи інших необхідних даних може стати підставою для її зупинки, перевірки та можливого доставлення до ТЦК.

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Якщо в реєстрі досі зазначено, що чоловік, визнаний ВЛК непридатним, є військовозобов'язаним та перебуває на обліку, необхідно вжити певних заходів для виправлення цієї невідповідності. Юрист практики військового права ЮК "Приходько та партнери" Данило Гончаренко зазначив, що спочатку варто перевірити, чи не є це помилкою додатку "Резерв+".

У деяких випадках, проблему можна вирішити через звернення до служби підтримки додатку та оновлення свого статусу. Проте, часто це не приносить бажаного результату.

"Якщо ситуацію не вдалося вирішити дистанційно, необхідно з'явитися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) для виправлення помилки. Можливо, потрібно буде оновити свої дані, подати відповідну заяву з проханням виключити з обліку, або пройти повторний огляд у ВЛК, якщо непридатність була визначена за старим законодавством, яке нині не діє", – вказав Гончаренко.

Нагадаємо, ми вже писали, за яких умов військовозобов'язаним потрібно йти до ТЦК.

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