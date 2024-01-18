Ювелірний удар: FPV-дрон знищив російський МТ-ЛБ (відео)

Бійці підрозділу ударних безпілотників VORON 100 знищили російську МТ-ЛБ. Це сталося у Серебрянському лісі в Луганській області.

Про це повідомили в пресслужбі 100-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ у Facebook. Українські аеророзвідники зведеного батальйону Національної поліції "Захід"вистежили чергову "мотолигу" попри те, що окупанти намагалися замаскувати броньований тягач, "вкривши" його білою тканиною.

У Серебрянському лісі на Луганщині шаленими темпами скорочується "популяція" російської бронетехніки, йдеться у повідомленні.

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Аеророзвідки батальйону Нацполіції оперативно передали координати російської військової техніки бійцям підрозділу ударних БПЛА Волинської бригади тероборони VORON 100.

Ювелірно точний удар FPV-дроном – і у ворога ще мінус одна одиниця бронетехніки, додали в повідомленні пресслужби бригади.

У пресслужбі Волинської бригади тероборони опублікували відео, у якому показали, як оператори безпілотних літальних апаратів відправили один із дронів до місця, де була розміщена російська військова техніка. Дрон завдав влучного удару, в результаті якого відбувся вибух, техніка спалахнула, а в небо здійнявся густий чорний дим.

Нагадаємо, бійці 47 бригади на Авдіївському напрямку за допомогою Bradley розібрали російський танк Т-90М "Прорив".

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