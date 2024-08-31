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Економіка

За що пенсіонерів можуть оштрафувати чи притягнути до відповідальності: пояснили у ПФУ

Ціхоцька Марія

За що пенсіонерів можуть оштрафувати чи притягнути до відповідальності: пояснили у ПФУ
Песіонер повинен повідомляти ПФУ про зміни у економічному стані

Пенсійні виплати – це важлива складова добробуту пенсіонерів. Щоб забезпечити точність і справедливість цих виплат, українське законодавство передбачає обов’язок пенсіонерів повідомляти Пенсійний фонд України (ПФУ) про будь-які зміни у своєму житті, які можуть вплинути на розмір пенсії. Про це пише 24 tv.ua.

Які зміни необхідно повідомляти ПФУ?

Перелік змін, про які пенсіонер повинен повідомити ПФУ, є досить широким. До найпоширеніших змін належать:

  • Зміна паспортних даних: отримання ID-картки, зміна прізвища, ім’я, по батькові.
  • Зміна місця проживання: зміна адреси реєстрації.
  • Зміни у трудовій діяльності: працевлаштування, звільнення, зміна заробітної плати.
  • Отримання додаткових джерел доходу: спадщина, подарунки, пенсії з інших країн.

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Які можуть бути наслідки несвоєчасного повідомлення?

Якщо пенсіонер не повідомив ПФУ про зміни у своєму житті протягом 10 днів з моменту їх настання, це може призвести до таких наслідків:

  • Нарахування надмірних виплат: Якщо пенсіонер продовжує отримувати пенсію за старими умовами, незважаючи на зміну обставин, це може призвести до ситуації, коли він отримує виплати у більшому розмірі, ніж йому насправді належить.
  • Повернення надмірно виплачених коштів: ПФУ має право вимагати повернення надмірно виплачених сум. Для цього може бути застосовано механізм утримання частини пенсії до повного погашення заборгованості. Законодавством передбачено, що ПФУ може утримувати до 20% пенсії.
  • Адміністративна відповідальність: У деяких випадках за несвоєчасне повідомлення про зміни пенсіонер може бути притягнутий до адміністративної відповідальності.

Як уникнути проблем?

Щоб уникнути негативних наслідків, пенсіонерам рекомендується:

  • Своєчасно повідомляти ПФУ про будь-які зміни у своєму житті.
  • Зберігати документи, що підтверджують ці зміни.
  • Регулярно перевіряти інформацію про свої пенсійні виплати.
  • Звертатися за консультацією до фахівців ПФУ у разі виникнення питань

Нагадаємо, раніше UAportal писав, який середній розмір пенсії отримують українці у 2024 році.

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