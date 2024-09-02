Забирати чи залишити: що чекає на ваші заощадження в українських банках

Українські банки змогли накопичити достатньо коштів, незважаючи на війну, що триває. Тому вони мають резерви для повернення депозитів. Отже, якщо ви вирішите покласти гроші в банк, вони будуть у безпеці.

Про це розповів фінансовий аналітик Олексій Козирев, пише OBOZ.UA. Також він зазначив, що:

за даними Фонду гарантування, загальна сума коштів населення та фізичних осіб-підприємців (ФОПів) у банках становить приблизно 1,2 мільярда гривень.

водночас банки тримають в облігаціях внутрішньої державної позики (ОВДП) еквівалент 726,45 мільярда гривень.

Згідно з аналітиком, банки тримають 361,22 млрд грн у депозитних сертифікатах Національного банку на умовах overnight (станом на 21 серпня). Крім того, у тримісячних депозитних сертифікатах, розміщених на тендерах, знаходиться ще 156,24 млрд грн.

Читайте також: Перевірте свої долари: які купюри не хочуть приймати в банках та обмінниках

"Отже, ОВДП і депозитні сертифікати вже перекривають кошти фізичних осіб, які на рахунках банків. Підкреслюю, це всі кошти фізосіб – і строкові, і на поточних рахунках... Запас у банківській системі коштів на те, щоби віддати депозити, – він є. Тому забирати гроші з банків через страх, що їх можуть не повернути, не потрібно", – зазначив аналітик.

У чому вигода в триванні грошей в банку

Він також зазначив, що банки дійсно зменшили відсоткові ставки за депозитами. Однак офіційний рівень інфляції за 2023 рік склав 5,1%. Це означає, що ті, хто просто тримав гроші вдома, втратили щонайменше 5% купівельної спроможності своїх заощаджень.

"Якщо дивитися на ситуацію по валюті, то я хочу нагадати, що та сама інфляція є і в Сполучених Штатах, і в єврозоні. І якщо ви тримаєте кошти (інвалюту. – ред.) під матрацом, ви не маєте можливості якось компенсувати собі це зниження купівельної можливості", – нагадав Козирев.

Він підкреслив, що значна кількість населення використовує варіант покласти кошти на депозити у банках. Як зазначив експерт, кошти слід зберігати в банках, де є можливість їх примножувати.

Нагадаємо, раніше UAportal писав, що в Україні обмежать перекази з банківських карток.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!