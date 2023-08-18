Забудьте про пластикові контейнери: як зберігати полуницю в холодильнику свіжою до двох тижнів

Полуниця може швидко зіпсуватися через високий вміст води. Втім, за правильних умов зберігання, ця ягода залишатиметься свіжою до двох тижнів.

Основною помилкою є зберігання полуниці у пластикових контейнерах. через це ягоди починають гнити вже за декілька днів, пише Express.co.uk.

Зазначається, що найкращий спосіб зберегти полуницю свіжою набагато довше — це не зберігати її в магазинному пластиковому контейнері.

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Натомість варто замочувати полуниці в холодній воді з харчовою содою. Це може допомогти їй зберігатися набагато довше.

Полуниця зазвичай швидко пліснявіє через бактерії, що накопичуються між ними в попередньо упакованих контейнерах. Зріжте верхівки полуниці і замочіть ягоди, після чого їх варто промити та просушити паперовим рушником.

Для зберігання у холодильнику знадобиться скляна ємність з кришкою. Таким чином полуниця залишатиметься їстівною упродовж тижня та більше.

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