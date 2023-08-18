Як правильно зберігати продукти: 3 лайфхаки, які зекономлять ваші гроші

Через неправильне зберігання, у вашому домі може зіпсуватися чимало продуктів. Саме тому UAportal підготував три лайфхаки, які допоможуть якнайдовше зберегти харчі свіжими.

Використовуйте герметичні контейнери

Герметичність зберігає свіжість і запобігає потраплянню повітря та вологи. Обирайте контейнери зі скла або пластику без вмісту бісфенолу, оскільки вони довговічніші та безпечніші для зберігання широкого спектра продуктів, ніж інші варіанти. Перекладаючи в тару харчі, позначайте їх етикетками зі зазначенням вмісту та дати, щоб потім відстежувати термін придатності.

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Максимізуйте простір у холодильнику

На нижніх полицях розмістіть продукти, які потребують найнижчих температур, зокрема, сире м'ясо та молочні вироби. Прозорі контейнери або органайзери можна використовувати для групування схожих продуктів, наприклад, для фруктів та овочів. Це не тільки збереже порядок, але й полегшить доступ до потрібних харчів.

Заморожуйте правильно

Заморожування – це чудовий метод подовження терміну зберігання різних продуктів. Однак дуже важливо робити це правильно. Спочатку розділіть страви на індивідуальні порції, аби згодом їх було зручно розморожувати та споживати. Щоб довше зберігати якість продуктів, використовуйте для цього спеціальні пакети або контейнери. Не забудьте позначити кожен пакет назвою та датою, щоб усе своєчасно спожити.

Раніше, UaPortal поділився, як зробити холодильник з бардачка авто.

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