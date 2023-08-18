Как правильно хранить продукты: 3 лайфхака, которые сэкономят ваши деньги

Из-за неправильного хранения в вашем доме может испортиться немало продуктов. Именно поэтому UAportal подготовил три лайфхака, которые помогут дольше сохранить продукты свежими.

Используйте герметичные контейнеры

Герметичность сохраняет свежесть и предотвращает попадание воздуха и влаги. Выбирайте контейнеры из стекла или пластика без содержания бисфенола, поскольку они более долговечны и безопасны для хранения широкого спектра продуктов, чем другие варианты. Переводя в тару продукты, пометьте их этикетками с указанием содержимого и даты, чтобы затем отслеживать срок годности.

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Максимизируйте пространство в холодильнике

На нижних полках разместите продукты, требующие низких температур, в частности сырое мясо и молочные изделия. Прозрачные контейнеры или органайзеры можно использовать для группировки подобных продуктов, например для фруктов и овощей. Это не только сохранит порядок, но и облегчит доступ к нужным продуктам.

Замораживайте правильно

Замораживание – это отличный метод продления срока хранения различных продуктов. Однако очень важно делать это правильно. Сначала разделите блюда на индивидуальные порции, чтобы впоследствии было удобно размораживать и потреблять. Для сохранения качества продуктов используйте специальные пакеты или контейнеры. Не забудьте пометить каждый пакет названием и датой, чтобы все своевременно употребить.

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