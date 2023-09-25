Забудьте про птахів назавжди: Як відлякати голубів від свого балкону за допомогою дитячої іграшки

Голуби, які оселилися на вашому балконі, можуть стати справжньою неприємністю для господарів житла. Вони не тільки залишають після себе фекалії, які негігієнічні і можуть пошкодити поверхню балкона, але й можуть бути переносниками різних захворювань, таких як сальмонельоз, мікоз та орнітоз.

Деякі з цих захворювань можуть передаватися людині через контакт з фекаліями або безпосередній контакт з голубами. Це робить ситуацію ще більш проблемною, пише dompelenpomyslow.

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В боротьбі з нав'язлими голубами багато людей спробували різні способи. Одні використовують фігурки птахів, але такі спроби зазвичай невідомого успіху, оскільки голуби не реагують на це. Ультразвукові відлякувачі можуть бути ефективними, але вони також можуть створити дискомфорт для домашніх тварин.

Але є один ефективний спосіб відлякування голубів, який вимагає мінімальних витрат і може допомогти вам позбутися нав'язлих гостей. Цей спосіб полягає у використанні гумових змій.

Голуби мають інстинктивний страх перед зміями, як перед можливими хижаками, які загрожують їхньому життю. Деякі види птахів можуть відлетіти, побачивши змію, але голуби, відомі своєю обережністю, вирішать триматися на безпечній відстані і відійдуть.

Для використання цього методу вам потрібно придбати яскраву гумову змію, яку можна буде видно здалеку. Встановіть її на поручні балкона, додатково закріпивши її кабельними стяжками, щоб вона не впала.

Гумова змія виграє роль відлякувача для голубів. Побачивши, хто охороняє ваш балкон, голуби віддають перевагу облітанню інших місць і оберуть інше місце для відпочинку чи гніздування. Цей простий метод може врятувати вас від нав'язлих гостей і зберегти гігієнічність вашого балкона.

Нагадаємо, що голуби займають дахи, балкони та тераси. Вони не тільки галасливі, але й ще можуть залишити екскременти, наповнені бактеріями, грибками чи мікробами. Існують шість дієвих способів, які позбавлять цієї проблеми.

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