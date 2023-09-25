Забудьте о птицах навсегда: Как отпугнуть голубей от своего балкона с помощью детской игрушки

Поселившиеся на вашем балконе голуби могут стать настоящей неприятностью для хозяев жилья. Они не только оставляют после себя фекалии, которые негигиеничны и могут повредить поверхность балкона, но могут быть переносчиками различных заболеваний, таких как сальмонеллез, микоз и орнитоз.

Некоторые из этих заболеваний могут передаваться человеку через контакт с калом или непосредственный контакт с голубями. Это делает ситуацию еще более проблемной, пишет dompelenpomyslow.

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В борьбе с навязчивыми голубями многие попробовали разные способы. Одни используют фигурки птиц, но такие попытки обычно неизвестны, поскольку голуби не реагируют на это. Ультразвуковые отпугиватели могут быть эффективными, но также могут создать дискомфорт для домашних животных.

Но есть один эффективный способ отпугивания голубей, который требует минимальных затрат и может помочь вам избавиться от навязчивых гостей. Этот способ заключается в использовании резиновых змей.

Голуби имеют инстинктивный страх перед змеями, как перед возможными хищниками, угрожающими их жизни. Некоторые виды птиц могут улететь, увидев змею, но голуби, известные своей осторожностью, решат держаться на безопасном расстоянии и отойдут.

Для использования этого метода вам нужно приобрести яркую резиновую змею, которую можно будет видно издалека. Установите ее на перила балкона, дополнительно закрепив ее кабельными стяжками, чтобы она не упала.

Резиновая змея выигрывает роль отпугивателя для голубей. Увидев, кто охраняет ваш балкон, голуби предпочитают облетать другие места и выберут другое место для отдыха или гнездования. Этот простой способ может спасти вас от навязчивых гостей и сохранить гигиеничность вашего балкона.

Напомним, что голуби занимают крыши, балконы и террасы. Они не только шумные, но еще могут оставить экскременты, наполненные бактериями, грибками или микробами. Есть шесть действенных методов, которые лишат данной трудности.

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