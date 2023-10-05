Навіщо додавати розпушувач для тіста під час прання одягу: корисний лайфхак

Широко відомий рецепт випічки зазвичай включає в себе такий інгредієнт, як розпушувач тіста. Ця субстанція відповідає за структуру виробу, роблячи тісто пишним і повітряним. Але небагато людей знають, що розпушувач може бути використаний не лише у кулінарії, а й у домашньому пранні, особливо коли речі сильно забруднені.

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Отже, якщо ви маєте на увазі відновити свій одяг і позбутися навіть найтриваліших плям, розпушувач тіста може стати вашим вірним помічником. Цей спосіб підходить і для прання білих речей, пише Germania.one

Для цього вам знадобиться наступне:

1 столова ложка розпушувача тіста. 2 столові ложки солі.

І ось як використовувати цей метод:

Змішайте розпушувач тіста та сіль в мисці для прання. Залийте отриману суміш теплою водою. Замочіть забруднені речі у цьому розчині на 2 години. Потім виперіть речі у звичайному режимі в пральній машині. Для підвищення ефективності цього методу деякі господині рекомендують додати ще 2-3 столові ложки солі безпосередньо у барабан пральної машини.

Більше того, розпушувач тіста чудово видаляє вапняковий нальот у вашій пральній машині. Щоб очистити машину, вам потрібно лише змішати невелику кількість розпушувача з водою і влити цю суміш у барабан або відділення для миючих засобів. Потім запустіть цикл прання на температурі 90°C (для старих моделей - 60°C).

Завдяки цьому нетрадиційному методу прання ваша білизна залишиться чистою, а ваша пральна машина буде вільна від вапнякових відкладень.

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