Зачем добавлять разрыхлитель для теста во время стирки одежды: полезный лайфхак

Широко известный рецепт выпечки обычно включает в себя такой ингредиент, как разрыхлитель теста. Эта субстанция отвечает за структуру изделия, делая тесто пышным и воздушным. Но немногие знают, что разрыхлитель может быть использован не только в кулинарии, но и в домашней стирке, особенно когда вещи сильно загрязнены.

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Итак, если вы имеете в виду восстановить свою одежду и избавиться даже от самых продолжительных пятен, разрыхлитель теста может стать вашим верным помощником. Этот способ подходит и для стирки белых вещей, пишет Germania.one.

Для этого вам понадобится следующее:

1 столовая ложка разрыхлителя теста. 2 столовые ложки соли.

И вот как использовать этот метод:

Смешайте разрыхлитель теста и соль в стиральной миске. Залейте получившуюся смесь теплой водой. Замочите загрязненные вещи в этом растворе на 2 часа. Затем стирайте вещи в обычном режиме в стиральной машине. Для повышения эффективности этого метода некоторые хозяйки рекомендуют добавить еще 2-3 столовых ложки соли непосредственно в барабан стиральной машины.

Более того, разрыхлитель теста отлично удаляет известняковый налет в вашей стиральной машине. Чтобы очистить машину, нужно только смешать небольшое количество разрыхлителя с водой и влить эту смесь в барабан или отделение для моющих средств. Затем запустите цикл стирки на температуре 90°C (для старых моделей – 60°C).

Благодаря этому нетрадиционному методу стирки ваше белье останется чистым, а ваша стиральная машина будет свободна от известняковых отложений.

Напомним, на кроссовках и других закрытых моделях часто можно заметить небольшую петельку сзади. Этот элемент не является дизайнерским решением. Он имеет несколько практических назначений, которые делают ношение обуви более удобной и более функциональной.

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