Навіщо використовувати фольгу під час прасування: лайфхак від господинь

Іноді процес прасування стає насправді виснажливим процесом, адже може забирати багато часу. Проте існують лайфхаки для того, щоб швидко та без зайвих зусиль попрасувати речі.

Про це повідомили в Pixel. Зазначили, що одним з таких секретних знарядь стала фольга.

Чим корисна фольга під час прасування

Важливим і кропітким аспектом прасування є поворот і переворот одягу для забезпечення рівномірної гладкості. Це вимагає не лише великої кількості часу, але й зусиль. Але зараз існує простий і здебільшого невідомий спосіб полегшити цей процес завдяки звичайній фользі.

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Суть трюку полягає в тому, щоб покласти аркуш фольги на дошку для прасування перед початком процедури. Властивість фольги швидко нагріватися виявляється вельми корисною. Висока температура, що виникає при прасуванні, розгладжує не лише зовнішній шар тканини, але і внутрішній, що контактує з фольгою.

Простий секрет ефективності полягає в тому, що вам більше не потрібно буде перевертати одяг під час прасування. Відтепер, достатньо прасувати один бік речей.

Цей простий, але ефективний лайфхак допомагає виграти час та зекономити зусилля, надаючи вашому одягу та білизні бездоганний вигляд всього за декілька хвилин.

Нагадаємо, іноді при необережному прасуванні на одязі залишаються сліди від праски. Тому ми розповіли, як швидко позбутися від таких слідів на одязі.

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