Навіщо класти постіль в морозилку: літній лайфхак

Літні спекотні ночі скоро можуть бути перешкодою для комфортного сну. Хоча кондиціонер може бути надійним рятівником, він є не в кожній квартирі. Однак не хвилюйтеся, є кілька простих способів охолодження себе вночі без кондиціонера. Один з них – використання замороженої наволочки.

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Візьміть наволочку з тканини, яка швидко вбирає вологу, наприклад, бавовняну або льняну. Злегка збризніть її невеликою кількістю води. Важливо не переборщити з водою, оскільки велика кількість вологи може зробити наволочку занадто мокрою і неприємною.

Покладіть ледь наволочку у морозильну камеру або холодильник на 15-20 хвилин. Цей час достатній, щоб вода замерзла і наволочка охолодилася.

Після замороження вийміть наволочку з холодильника і покладіть її на свою подушку. Ви можете використовувати одну наволочку або зробити кілька і замінювати їх протягом ночі, якщо потрібно.

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