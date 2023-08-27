Навіщо класти туалетний папір та губку в холодильник: порада від господинь

Збереження продуктів у холодильнику може бути справжнім викликом, особливо в умовах високої вологості та конденсації. Переповнений конденсатом холодильник може стати ґрунтом для розмноження патогенних бактерій та спричинити неприємний запах.

Видання Pixel розповіло про декілька лайфхаків, які варто знати кожній господині. Зберігання продуктів у холодильнику та боротьба з неприємними запахами тепер можуть бути більш ефективними завдяки новому методу з використанням туалетного паперу та губки.

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Туалетний папір та губка можуть бути незвичайними помічниками в боротьбі з конденсатом та запахами у холодильнику. Варто класти туалетний папір та губку до холодильника, щоб запобігти накопиченню конденсату та поширенню неприємних запахів.

Раз на тиждень слід встановлювати нову губку чи рулон туалетного паперу. Щоб підсилити їх дію, можна додати невелику кількість соди або активованого вугілля, які допоможуть нейтралізувати неприємні аромати.

Цей простий та ефективний метод догляду за холодильником допомагає підтримувати оптимальний рівень вологості та запобігати погіршенню якості продуктів.

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