Навіщо класти туалетний папір в холодильник: корисний лайфхак

Як позбутися зайвої вологи та запахів у холодильнику

Розповімо вам про простий та ефективний спосіб використання туалетного паперу, який допоможе вам забути про неприємний запах в холодильнику.

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Перш за все, слід підготувати розчин, який надасть туалетному паперу аромат і здатність поглинати неприємні запахи. Для цього потрібно взяти ємність і змішати наступні інгредієнти до отримання густої пастоподібної маси, яка не розпадатиметься на окремі крупинки.

сода (3 ч.л.);

сіль (1/2 ч.л.);

ефірна олія (10 крапель);

вода.

Потім, візьміть туалетний папір і нанесіть отриману ароматну масу на торці рулону. Розрівняйте, допомагаючи собі руками, і переверніть рулон, щоб нанести масу з іншого боку. Оброблений туалетний папір розмістіть на полиці холодильника.

Такий папір стане джерелом приємного запаху, а також не дозволить продуктам вбирати запах інших продуктів. Крім того, туалетний папір поглинатиме зайву вологу та конденсат.

Важливо пам'ятати, що слід стежити за зовнішнім виглядом рулону. Якщо туалетний папір розбухне від вологи та змінить колір – замініть його на новий, щоб продовжити насолоджуватися свіжим запахом у холодильнику.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, навіщо тримати використаний чайний пакетик у холодильнику і не тільки.

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