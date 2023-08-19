Навіщо класти у бульйон бананову шкірку: домогосподарки поділились геніальним лайфхаком

Винахідливі господині успішно використовують шкірку від бананів у кулінарії. Виявляється, вона містить різні корисні компоненти, зокрема калій, харчові волокна, поліненасичені жири та важливі амінокислоти.

Про це пише radiotrek.

Зазвичай, коли ми готуємо м'ясо, ми або отримуємо смачний бульйон, в якому варилось м'ясо, або ж смачне м'ясо.

Та існує метод, який дозволить отримати і смачний бульйон, і ніжне й апетитне варене м'ясо.

До того ж, цей метод дозволяє заощадити час пригоутвання перетворюючи навіть жорстку яловичину на ніжну страву.

Як саме використати бананову шкірку?

Покладіть м’ясо у каструлю і залийте водою. Додайте вимиту шкірку банана.

Піну, яка утворюється, знімайте під час приготування.

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Через 20-30 хвилин м'ясо практично буде готове. Тим часом бананову шкірку можна видалити з каструлі. Потім до м'яса можна додати улюблені овочі і довести до готовності.

Відмітимо, що бананова шкірка ніяким чином не вплине на смак страви та не надасть бананового присмаку. Цей спосіб приготування походить з азійських країн, де баранину та яловичину готують на "деках" з бананової оболонки.

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