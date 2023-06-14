Як заощадити гроші і при цьому їсти смачно: лайфхаки для бюджетного харчування

Ціни зростають, а доходи населення, на жаль, стоять на місці. Постає питання економії на найбільшій статті видатків середньостатистичного українця – їжі. Як зробити це правильно та без впливу на якість продуктів розповість UaPortal.

Не витрачайтесь на напівфабрикати

Краще приготувати напівфабрикати самому вдома: домашні пельмені, вареники, котлети вийдуть дешевшими та точно смачнішими, ніж магазинні.

Складайте меню на тиждень

Так ви точно будете знати, які продукти вам необхідно закупити на тиждень та не вийдете поза ліміт витрат. Крім того, це допоможе уникнути спонтанних покупок. Ходіть до магазину – один-два рази на тиждень.

Першими їжте продукти, які швидко псуються

Не забувайте про продукти з коротким терміном зберігання. Таким чином, не доведеться їх викидати.

Зберігайте продукти правильно

Неправильне зберігання призводить до швидкого псування продуктів, а це точно не допоможе вам зекономити кошти.

Звертайте увагу на знижки

Користуйтесь дисконтними чи бонусними картками – вони несильно, але допоможуть зекономити.

Крім того, продукти краще скурляти у профільних магазинах – сирному чи м’ясному. Ціни там нижчі, а якість продуктів вища.

Беріть з собою пакет

Пакет коштує пару гривень, які ви зможете заощадити, взявши свій. Крім того, так ви допоможете природі, не забруднюючи її великою кількістю пакетів.

Читайте також: Як заощадити на платіжках за електроенергію: прості способи економії

Звертайте увагу на товари, яких не видно

У супермаркетах на полиці на рівні очей кладуть дорожчі товари, а ті, в яких спливає термін придатност, ставлять в перший ряд. Звертайте на це увагу.

Оптові покупки

Купивши продукти з довгим строком придатності оптом, ви зекономите кошти, адже ціни на товари піднімаються ледь не щотижня. Крім того, оптові ціни нижчі за роздрібні.

Нагадаємо, ми вже писали, як відкласти гроші з маленької зарплати.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!