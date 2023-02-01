Як непомітно для свого гаманця відкласти гроші, навіть коли зарплата низька

Новий одяг, чи дороге взуття, подорож, або ювелірні прикраси, можливо новий гаджет – кожен з нас постійно намагається економити на чомусь, відкладаючи гроші, аби придбати бажаний товар, чи оплатити якісь послуги. Проте, за умов постійного зростання цін накопичити бажану суму стає дедалі складніше.

Відкласти гроші "на мрію", коли грошей не вистачає, а витрати перевищують доходи, реально. Просто треба змінити кілька звичок.

Фінансові експерти радять відкладати гроші "непомітно" – тобто потроху, але регулярно. Почати варто з кишенькових грошей, або гонорарів за підробіток.

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Візьміть за правило відкладати хоча б 5 чи 10 відсотків щомісячного доходу. Ці гроші треба відкладати у таке місце, де ви не зможете їх взяти – це або банківський рахунок, або так звана "скарбничка" у банку з неможливістю зняття грошей до певного терміну.

Ще один спосіб називається "накопичити за 365 днів". Він полягає у наступному: наприклад 1 січня вам потрібно відкласти 1 гривню, 2 січня – 2 гривні, 3 січня – 3 гривні, і так далі. За рік можна назбирати чималу суму.

Варіант "розділяй витрати на необхідне та необов'язкове"

Відкладіть із зарплати гроші на обов'язкові витрати: їжу, проїзд, оплату комуналки, оплату послуг мобільних операторів, чи провайдерів інтернету тощо. Візьміть за звичку ходити до магазинів зі списком необхідних продуктів й утримайтеся від витрат на товари, яких немає у списку. Наприклад, не дозволяйте купувати собі продукти, у яких немає гострої потреби – це можуть бути чіпси, солодощі тощо. У непродуктових магазинах, якщо ви прийшли за рукавичками та шапкою, намагайтеся проходити повз відділів, де продають взуття, светри чи сукні.

Іноді варто все ж придбати собі щось не зі "списку", тоді варто придивлятися до товарів, на які є суттєві знижки.

Ще одна порада для тих, у кого гроші "десь діваються" – заведіть собі записничок, чи мобільний додаток, куди ви будете записувати витрати. Тоді ви зможете контролювати, куди діваються гроші та змусите себе переглянути звичку витрачати їх на непотрібні речі.

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Перед покупкою дорогих речей експерти з економії радять "правило 10 днів". Наприклад, ви вирішили купити собі якийсь дорогий гаджет, чи ювелірні прикраси та вже відклали на це гроші. Варто зачекати 10 днів перед покупкою, за цей час бажання побалувати себе може пройти. Таким чином ваші накопичення збережуться.

Правило "щоденна економія" стосується тих, хто звик чи не щодня заходити до кав'ярні, купуючи каву й тістечко до неї, або увечері при перегляді улюбленого фільму чи серіалу жувати чіпси, сухарики чи поп-корн. Можливо ви йдете на роботу, а в обідню перерву йдете до кафе чи магазину та купуєте собі їжу. Варто замислитися – скільки ви витрачаєте на ці "забаганки". Якщо ви пересилите себе та пройдете повз кав'ярню, то можете одразу покласти 40-80 гривень (в залежності, скільки коштує кава) до скарбнички. Таким чином вже за 10 днів можна зекономити до тисячі гривень. Також ви зекономите, якщо будете з собою на роботу брати обід з дому.

Багато грошей витрачають й курці. Пачка цигарок коштує в середньому 80 гривень. Якщо ви не можете повністю відмовитися від цієї шкідливої звички, то хоча б обмежте себе у кількості випалених цигарок. Наприклад, першу цигарку викуріть десь після 10 години ранку. Потім візьміть за правило палити не частіше ніж раз на годину. Можна навіть завести будильник на 10, 11, 12 годин тощо та курити тоді, коли продзвенить сигнал. Через тиждень спробуйте перевести будильник, аби він подавав сигнал кожні півтори години.

Так чи інакше, обираючи будь-який спосіб економії, пам’ятайте: ви не обмежуєте себе, а відкладаєте гроші, щоб "насолодитися" ними пізніше. І коли наприкінці року у вашій скарбничці з'явиться чимала сума, ви зможете, наприклад, з'їздити до моря, або дозволити собі похід до магазинів у чорну п'ятницю та закупитися необхідним без шкоди для гаманця.

Пропонуємо вам дізнатися, які є способи кинути палити й чи допомагають вони.

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