Как незаметно для своего кошелька отложить деньги, даже когда зарплата низкая

Новая одежда, дорогая обувь, путешествие, или ювелирные украшения, возможно новый гаджет – каждый из нас постоянно пытается экономить на чем-то, откладывая деньги, чтобы приобрести желаемый товар, или оплатить какие-то услуги. Однако в условиях постоянного роста цен накопить желаемую сумму становится все сложнее.

Отложить деньги "на мечту", когда денег не хватает, а расходы превышают доходы, реально. Просто нужно изменить несколько привычек.

Финансовые эксперты советуют откладывать деньги "незаметно" – то есть понемногу, но регулярно. Начать стоит с карманных денег или гонораров за подработку.

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Возьмите за правило откладывать хотя бы 5 или 10 процентов ежемесячного дохода. Эти деньги нужно откладывать в такое место, где вы не сможете их взять – это либо банковский счет, либо так называемая "копилка" в банке с невозможностью снятия денег до определенного срока.

Еще один способ называется "накопить за 365 дней". Он заключается в следующем: например, 1 января вам нужно отложить 1 гривну, 2 января – 2 гривны, 3 января – 3 гривны, и так далее. Через год можно собрать немалую сумму.

Вариант "разделяй расходы на необходимое и необязательное"

Отложите из зарплаты деньги на обязательные расходы: еду, проезд, оплату коммуналки, оплату услуг мобильных операторов или провайдеров интернета. Возьмите за привычку ходить в магазины со списком необходимых продуктов и удерживайтесь от расходов на товары, которых нет в списке. Например, не позволяйте покупать себе продукты, в которых нет острой необходимости – это могут быть чипсы, сладости и т.д. В непродуктовых магазинах, если вы пришли за перчатками и шапкой, старайтесь проходить мимо отделов, где продают обувь, свитера или платья.

Иногда стоит все же приобрести себе что-то не из списка, тогда стоит присматриваться к товарам, на которые есть существенные скидки.

Еще один совет для тех, у кого деньги "где-то деваются" - заведите себе записную книжку, или мобильное приложение, куда вы будете записывать расходы. Тогда вы сможете контролировать, куда деваются деньги и заставите себя пересмотреть привычку тратить их на ненужные вещи.

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Перед покупкой дорогих вещей эксперты по экономии советуют "правило 10 дней". Например, вы решили купить себе какой-нибудь дорогой гаджет или ювелирные украшения и уже отложили на это деньги. Следует подождать 10 дней перед покупкой, за это время желание побаловать себя может пройти. Таким образом, ваши накопления сохранятся.

Правило "ежедневная экономия" касается тех, кто привык ежедневно заходить в кафе, покупая кофе и пирожное к нему, или вечером при просмотре любимого фильма или сериала жевать чипсы, сухарики или поп-корн. Возможно, вы идете на работу, а в обеденный перерыв идете в кафе или магазин и приобретаете себе еду. Стоит задуматься – сколько вы тратите на эти "прихоти". Если вы пересилите себя и пройдете мимо кафе, то можете сразу положить 40-80 гривен (в зависимости, сколько стоит кофе) в копилку. Таким образом, уже за 10 дней можно сэкономить до тысячи гривен. Также вы сэкономите, если будете с собой на работу брать ужин из дома.

Много денег тратят и курильщики. Пачка сигарет стоит в среднем 80 гривен. Если вы не можете полностью отказаться от этой вредной привычки, то хотя бы ограничьте себя в количестве выжженных сигарет. К примеру, первую сигарету выкурите где-то после 10 часов утра. Затем возьмите за правило курить не чаще раза в час. Можно даже завести будильник на 10, 11, 12 часов и т.д. и курить, когда прозвенит сигнал. Через неделю попробуйте перевести будильник, чтобы он подавал сигнал каждые полтора часа.

Так или иначе, выбирая любой способ экономии, помните: вы не ограничиваете себя, а откладываете деньги, чтобы насладиться ими позже. И когда в конце года в вашей копилке появится немалая сумма, вы сможете, например, съездить к морю или позволить себе поход в магазины в черную пятницу и закупиться необходимым без ущерба для кошелька.

Предлагаем вам узнать, какие есть способы бросить курить и помогают ли они.

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