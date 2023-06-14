Как сэкономить деньги и при этом есть вкусно: лайфхаки для бюджетного питания

Цены растут, а доходы населения, к сожалению, стоят на месте. Возникает вопрос экономии на самой большой статье расходов среднестатистического украинца – еде. Как сделать это правильно и без влияния на качество продуктов, расскажет UaPortal.

Не тратьте на полуфабрикаты

Лучше приготовить полуфабрикаты самому дома: домашние пельмени, вареники, котлеты получатся дешевле и точно вкуснее магазинных.

Составляйте меню на неделю

Так вы точно будете знать, какие продукты вам необходимо закупить на неделю и не выйдете за предел расходов. Кроме того, это поможет избежать спонтанных покупок. Ходите в магазин – один-два раза в неделю.

Первыми ешьте продукты, которые быстро портятся

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Не забывайте о продуктах с коротким сроком хранения. Таким образом, не придется их выбрасывать.

Храните продукты правильно

Неправильное хранение приводит к быстрой порче продуктов, а это точно не поможет вам сэкономить деньги.

Обращайте внимание на скидки

Используйте дисконтные или бонусные карты – они несильно, но помогут сэкономить.

Кроме того, продукты лучше выкуривать в профильных магазинах – сырном или мясном. Цены там ниже, а качество продуктов выше.

Берите с собой пакет

Пакет стоит пару гривен, которые вы сможете сэкономить, взяв свой. Кроме того, так вы поможете природе, не загрязняя ее обилием пакетов.

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Обращайте внимание на товары, которые не видны

В супермаркетах на полки на уровне глаз кладут более дорогие товары, а те, у которых истекает срок годности, ставят в первый ряд. Обращайте на это внимание.

Оптовые покупки

Купив продукты с длительным сроком годности оптом, вы сэкономите средства, ведь цены на товары поднимаются чуть ли не каждую неделю. Кроме того, оптовые цены ниже розничных.

Напомним, мы уже писали, как отложить деньги из маленькой зарплаты.

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