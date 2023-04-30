Навіщо класти у сумку шматочок мила: корисний лайфхак

Сумки є невід'ємним елементом гардеробу кожної жінки і багатьох чоловіків. Вони використовують маленькі сумочки, валізи, саквояжі, спортивні сумки, портфелі, сумки на коліщатах та багато іншого.

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Однак, іноді ці предмети можуть мати неприємний запах через різні подразники, які можуть пролитися або зіпсуватися. Тому нерідко виникає потреба в позбавленні від цього запаху.

Є простий лайфхак, який допомагає вирішити цю проблему – треба покласти у сумку шматочок ароматного мила, яке допоможе замаскувати неприємний запах. Якщо мило покласти до виникнення запаху, то сумка завжди буде приємно пахнути. Головне, перед тим, як покласти мило у сумку, його потрібно ретельно упакувати у папір.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як нейтралізувати запах секонд-хенду з речей.

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