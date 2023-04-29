Нашатирний спирт та ополіскувач: як нейтралізувати запах секонд-хенду з речей

Перед продажем весь секонд-хенд обробляють формаліном та парою, після чого речі починають не дуже приємно пахнути. Як позбутися запаху секонд-хенду розбирався UaPortal.

1.Для початку виперіть речі з подвійною порцією прального засобу та ароматизованим кондиціонером на максимальній температурі, яка доступна для тканини. Після цього запустіть додаткове полоскання та висушіть на свіжому повітрі. Такий метод діє при несильному запаху.

Читайте також: Як вивести складні плями з одягу.

2. Замочіть на добу в холодній воді з двома ковпаками ополіскувача, час від часу перемішуючи.

Відео дня

3. Налийте у 5 л теплої води одну столову ложку 10% нашатирного спирту. Якщо річ з натуральної тканини – замочіть на годину. Синтетику – на 6 годин. Потім висушіть одяг на свіжому повітрі кілька годин, після чого виперіть у пральній машині при максимально допустимій для тканини температурі, додавши ароматизований ополіскувач. При використанні такого способу забороняється одночасно замочувати речі різних кольорів.

4.Розчиніть у воді 1 кг ароматизованої солі на 5 кг одягу та замочіть на 2 години. Виперіть у пральній машині. Сіль беріть без барвників.

5.Розчиніть у 10 літрах теплої води 100 мл оцту, 100 г солі та 50 г соди і замочіть одяг на 8 годин. Прополощіть вручну та відправте у пральну машину з гелем для прання та ополіскувачем.

Нагадаємо, ми вже писали, як вивести плями з м‘яких меблів.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !