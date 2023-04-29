Нашатырный спирт и ополаскиватель: как нейтрализовать запах секонд-хенда на вещах

Перед продажей весь секонд-хенд обрабатывают формалином и паром, после чего вещи начинают не очень приятно пахнуть. Как избавиться от запаха секонд-хенда разбирался UaPortal.

1.Для начала постирайте вещи с двойной порцией стирального средства и ароматизированным кондиционером на максимальной температуре, которая доступна для ткани. Затем запустите дополнительное полоскание и высушите на свежем воздухе. Такой метод действует при несильном запахе.

Читайте также: Как вывести сложные пятна из одежды.

2. Замочите на сутки в холодной воде с двумя колпаками ополаскивателя, время от времени перемешивая.

Видео дня

3. Налейте в 5 л теплой воды одну столовую ложку 10% нашатырного спирта. Если вещь из натуральной ткани – замочите на час. Синтетику – на 6 часов. Затем высушите одежду на свежем воздухе несколько часов, после чего выстирайте в стиральной машине при максимально допустимой для ткани температуре, добавив ароматизированный ополаскиватель. При использовании такого способа запрещается одновременно замачивать вещи разных цветов.

4.Растворите в воде 1 кг ароматизированной соли на 5 кг одежды и замочите на 2 часа. Стирайте в стиральной машине. Соль берите без красителей.

5.Растворите в 10 литрах теплой воды 100 мл уксуса, 100 г соли и 50 г соды и замочите одежду на 8 часов. Прополощите вручную и отправьте в стиральную машину с гелем для стирки и ополаскивателем.

Напомним, мы уже писали, как вывести пятна из мягкой мебели.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !