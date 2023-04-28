Пена для бритья: действенный метод выведения устаревших пятен с мягкой мебели

Мягкую мебель необходимо регулярно чистить, а еще лучше вызывать химчистку хотя бы раз в год. Но ведь не будешь пользоваться услугами химчистки из-за каждого пятна, которое появилось на диване или креслах. UaPortal подскажет действенный способ очистки мягкой мебели неагрессивным средством, которое подойдет почти для всех тканей.

Как утверждают хозяйки, уже испытавшие этот метод, он работает даже с устаревшими пятнами. Кроме того, данный метод очищения не требует больших затрат.

Итак, вам понадобится пена для бритья. Нанесите ее на пятно по всей площади. Подождите 10 – 20 минут. Возьмите губку и очистите пену. Если пятно не сошло полностью после первого нанесения пены – повторите все снова.

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Еще одним действенным способом для очистки мягкой мебели является уксус с содой. Он подходит для мебели из любого материала, кроме кожи и кожзама.

Вам понадобятся:

теплая вода – 1 л;

жидкость для мытья посуды – 4 ст. л;

сода – 2 ст. л;

глицерин – 2-4 ст. л;

уксус 9% – 8 ст. л;

щетка и губка.

Налейте тёплую воду в таз, насыпьте туда соду и жидкость для мытья посуды. Перемешайте. Добавьте уксус и перемешайте. Смочите губку в растворе и тщательно обработайте пятна. Затем образовавшуюся пену оставьте на час, после чего вытрите мокрой тряпкой и дождитесь высыхания.

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