Піна для гоління: дієвий метод виведення застарілих плям з м‘яких меблів

М’які меблі необхідно регулярно чистити, а ще краще викликати хімчистку хоча б раз на рік. Але ж не будеш викликати хімчистку через кожну пляму, яка з’явилась на дивані чи кріслах. UaPortal підкаже дієвий спосіб очищення м’яких меблів неагресивним засобом, який підійде майже для всіх тканин.

Як стверджують господині, які вже випробували цей метод,він працює навіть із застарілими плямами. Крім того, даний метод очищення не вимагає великих витрат.

Отже, вам знадобиться піна для гоління. Нанесіть її на пляму по усій площі. Зачекайте 10 – 20 хвилин. Візьміть губку та очистіть піну. Якщо пляма не зійшла повністю після першого нанесення піни – повторіть все знову.

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Ще одним дієвим способом для очистки м‘яких меблів є оцет з содою. Він підходить для меблів з будь-якого матеріалу, крім шкіри і шкірозамінника.

Вам знадобляться:

тепла вода - 1 л;

рідина для миття посуду - 4 ст. л;

сода - 2 ст. л;

гліцерин - 2-4 ст. л;

оцет 9% - 8 ст. л;

щітка і губка.

Налийте теплу воду у таз, насипте туди соду та рідину для миття посуду. Перемішайте. Додайте оцет та знову перемішайте. Змочіть губку у розчині та ретельно обробіть плями. Потім піну, яка утворилась залишіть на годину, після чого витріть мокрою ганчіркою та дочекайтесь висихання.

Нагадаємо, ми вже писали про те, чому кондиціонер необхідно регулярно чистити.

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