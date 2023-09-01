Навіщо морську сіль та соду додавати у шампунь: б‘юті-лайфхак

Спекотна погода може створити проблеми для власниць довгого волосся, зокрема воно починає швидше бруднитися. Погодні умови часто змушують мити голову щодня, що є не завжди корисним для волосся.

Про це повідомили в Pixel. Зазначили, що існують способи підвищити ефективність звичайного шампуню, що в результаті забезпечить довготривалу чистоту волосся. Для цього потрібно скористатися деякими простими та ефективними народними методами.

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Що додати у шампунь:

Морська сіль: невелика кількість морської солі, додана до шампуню, допоможе зміцнити і оживити волосся, роблячи його сильним, міцним і блискучим. Вона також чудово очищає шкіру голови, дозволяючи відкласти миття волосся на певний термін.

Сода: наразі сода стала незамінною у догляді за волоссям. Вона є дешевою альтернативою сухому шампуню і здатна освіжити волосся, прибрати надлишок себуму (природного масла) та допомогти зберегти свіжість протягом декількох днів. Ви можете наносити невелику кількість соди безпосередньо на шкіру голови для очищення або додавати її до шампуню для покращення його властивостей.

Нагадаємо, ми вже писали,як правильно сушити волосся.

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