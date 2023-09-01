Зачем морскую соль и соду добавлять в шампунь: бьюти-лайфхак

Жаркая погода может создать проблемы для обладательниц длинных волос, в частности они начинают быстрее жирнеть. Погодные условия часто заставляют мыть голову каждый день, что не всегда полезно для волос.

Об этом сообщили в Pixel. Существуют способы повысить эффективность обычного шампуня, что в результате обеспечит длительную чистоту волос. Для этого необходимо воспользоваться некоторыми простыми и эффективными народными методами.

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Что добавить в шампунь:

Морская соль: небольшое количество морской соли, добавленное к шампуню, поможет укрепить и оживить волосы, делая его сильными, крепкими и блестящими. Она также отлично очищает кожу головы, позволяя отложить мытье волос на определенный срок.

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Сода: сейчас сода стала незаменимой в уходе за волосами. Она является дешевой альтернативой сухому шампуню и способна освежить волосы, убрать избыток себума (природного масла) и помочь сохранить свежесть в течение нескольких дней. Вы можете наносить небольшое количество соды непосредственно на кожу головы для очищения или добавлять ее в шампунь для улучшения его свойств.

Напомним, мы уже писали, как правильно сушить волосы.

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