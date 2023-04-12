Навіщо натирати дзеркало молоком: маловідомий лайфхак

Брудне дзеркало може зіпсувати вигляд кімнати, де воно знаходиться, і заважає бачити своє відображення. Часто здається, що звичайні ганчірки не допомагають належним чином вимити його, і потрібно докладати більше зусиль, щоб уникнути залишку бруду та розводів.

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Але знання кількох маленьких хитрощів може зробити процес миття дзеркала легким і успішним. Одна з таких незвичних порад – використання молока. Досвідчені господині рекомендують використовувати молоко, щоб забезпечити дзеркалу бездоганний блиск без розводів.

Після того, як ви видалите бруд з поверхні дзеркала, налийте невелику кількість молока в чашку або на тацю. Змочіть ганчірку або невеликий рушник в молоці. Потім акуратно витріть дзеркало, особливо фокусуючись на місцях, де залишилися розводи після миття.

Також замість молока можна використовувати зубну пасту. Вона також може ефективно видалити розводи на дзеркалі, так само як і молоко.

Раніше ми писали про те, чому категорично не можна спати навпроти дзеркала.

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