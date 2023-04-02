Навіщо досвідчені водії возять в машині сіль, господарське мило та аспірин: перевірені лайфхаки

Автомобільні запчастини та розхідні матеріали стають все дорожчими. У зв'язку з цим, лайфхаки, якими користувалися наші діди, стають дедалі актуальнішими. На сьогодні, найуніверсальнішими засобами є WD-шка і супер клей. Вони можуть допомогти полагодити гуму і пластик, а також обробити різні поверхні, якщо вони не відкручуються, заклинили, окислились або риплять. Однак, за часів наших дідів існували зовсім інші універсальні засоби, які допомагали при скрипах пластику, запотівання вікон та багато іншого.

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Для прикладу, господарське мило може допомогти не тільки в будинку, але й у машині. З ним можна натирати скрипучі елементи кузова та салону. Якщо вікна запотіли, то милом можна натерти скло, а якщо виникла проблема зі скрипом під час відкривання дверей, то гумки можна змастити милом. Ці поради можуть здатися дрібницями, але вони можуть допомогти зекономити гроші та врятувати час.

Найцікавіший лайфхак, який може стати надзвичайно корисним – це той, який дозволяє доїхати до будинку у разі пробою паливного бака. У минулому, більшість паливних баків були виконані з металу, що призводило до їх іржавіння та протікання. Тому, наші батьки та діди свого часу використовували господарське мило, щоб закупорити невеликі отвори та запобігти протіканню. При контакті господарського мила з бензином утворюється густа консистенція, що чимось нагадує розплавлену пластмасу. Вона дозволяла тимчасово закупорити невеликі отвори, що з'явилися, і дістатися до СТО або гаража для подальшого ремонту. На деякий час це вирішувало проблему, але надалі все ж таки варто усунути протікання.

Звичайна кухонна сіль може допомогти в боротьбі з вологістю в салоні. Колись ця приправа використовувалася для позбавлення скла в зимовий період від зайвої вологи, а також від парникового ефекту під час дощу. Крім того, кухонна сіль або хлорид натрію можуть бути корисні, якщо на килимах або у сполучних стиках кузова з'явилася пліснява.

Аспірин може стати в нагоді не лише людині, а й автомобілю. Цей лайфхак використовували в давні часи для пожвавлення розрядженого свинцево-кислотного акумулятора, додаючи порошок аспірину в банки з пластинами. Реакція ацетилсаліцилової кислоти із сірчаною кислотою може забезпечити необхідний заряд для запуску двигуна. Але зараз для цього є спеціальні електричні бустери, які забезпечують заряд більш ефективно. Коктейль з аспірину та оцту може допомогти впоратися із засміченням в системі склоочисника, розкоксовуючи форсунки від нальоту.

Проте, всі ці дідівські методи не радять перевіряти на сучасних автомобілях, або застосовувати лише в критичних ситуаціях.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому досвідчені водії радять витискати педаль газу в підлогу. Таку дію обов'язково потрібно проводити час від часу.

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