Навіщо відрізати шматочки губки для миття посуду: корисний лайфхак

Багато з нас завжди стараються знайти способи заощадити гроші, навіть на таких дрібницях, як кухонні губки. Однак не завжди потрібно використовувати губку до ступеня її зношеності.

Читайте також: Блищатиме як нова: які підручні засоби можуть добре відмити витяжку на кухні

Губки швидко забруднюються і містять багато бактерій, тому важливо регулярно їх міняти. Але є спосіб використовувати губку довше і не викидати її, якщо вона ще виглядає досить чистою, пише vazhnoznat.

Просто відріжте один куточок губки після того, як вона вже виконала своє основне призначення. Цей відрізаний куточок стане як своєрідною "міткою" для губки і покаже, що тепер вона призначена для інших потреб. Таким чином, ви зможете використовувати її для прибирання та інших побутових потреб.

Зазвичай така мочалка після відрізання куточка добре підходить для прибирання плитки, плінтусів, велосипеда, а також для видалення бруду з взуття та багатьох інших завдань у побуті. Така "мітка" допоможе уникнути переплутування губок, призначених для різних завдань, і зробить їх використання більш зручним у вашому побуті.

Нагадаємо, ми вже писали про жахливі кухонні лайфхаки.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!