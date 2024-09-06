Завдання для досвідчених водіїв: який автомобіль не порушить ПДР при перетині перехрестя

В Україні правила дорожнього руху чітко визначають рух авто перехрестям. За ПДР, водії мають орієнтуватися на світлофори, дорожні знаки, або якщо слідувати правилам черговості руху.

Правила проїзду перехресть в Україні можуть здатися складними, особливо коли на дорозі виникають нестандартні ситуації. Однак, розуміння основних правил допоможе уникнути аварійних ситуацій.

Пропонуємо вам невеликий тест на уважність. Погляньте на зображення і дайте відповідь на запитання: хто з водіїв має проїхати перехрестя першим?

Правила проїзду на перехресті. Джерело: tiktok.com/auto_pdr.ua Правила проїзду на перехресті. Джерело: tiktok.com/auto_pdr.ua

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Відповідь: Згідно з Правилами дорожнього руху України, на нерегульованих перехрестях рівнозначних доріг водій повинен пропустити транспортний засіб, який наближається справа. Отже, у нашому випадку водій зеленого автомобіля повинен зупинитися і пропустити водія білого автомобіля.

Правила проїзду на перехресті. Джерело: tiktok.com/auto_pdr.ua Правила проїзду на перехресті. Джерело: tiktok.com/auto_pdr.ua

Під час виконання маневру розвороту водій білого автомобіля повинен бути особливо уважним. Оскільки зелений автомобіль наближається справа, водій білого повинен завершити розворот лише після того, як зелений автомобіль повністю проїде перехрестя. Тобто, першим проїде зелений автомобіль.

Правила проїзду на перехресті. Джерело: tiktok.com/auto_pdr.ua Правила проїзду на перехресті. Джерело: tiktok.com/auto_pdr.ua

Дотримання правил дозволяє уникнути аварійних ситуацій. Правильне визначення черговості проїзду дозволяє уникнути заторів та полегшує рух на дорозі.

Пам'ятайте: перед виконанням будь-якого маневру завжди переконайтеся у своїй безпеці та безпеці інших учасників дорожнього руху.

Нагадаємо, раніше ми писали про задачу з ПДР, з якою плутаються навіть досвідчені водії.

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