Загадковий артишок: що смачного приготувати з дивного плоду

Артишок – багаторічна рослина, яка має їстівні бутони. Це низькокалорійний продукт, що робить його привабливими для людей, які слідкують за своєю дієтою. А ще артишоки відомі своїм особливим смаком і текстурою.

Артишоки можна готувати як і картоплю – варити, смажити, тушкувати, запікати. Пропонуємо вам, якщо звісно ви цього не робили, спробувати приготувати цей продукт за простими рецептами.

Варені бутони артишоку. Для цього треба зрізати верхівку артишоку, видалити зовнішні тверді листочки, а потім помістити їх у киплячу підсолену воду на приблизно 20-30 хвилин. Готовність артишоку можна перевірити, спробувавши витягти один зовнішній листок – він повинен відділятися легко. Після варіння артишок можна використовувати як основну страву, або як додаток до інших страв.

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Запікання – перед печенням з бутонів артишоків треба видалити верхівку та зовнішні тверді листки, а потім помістити їх у форму для запікання. Злегка полити оливковою олією, посолити та приправити до свого смаку. Печіть артишоки в духовці при температурі 180-200°C протягом 30-40 хвилин або доки вони не стануть м'якими та золотистими.

Смаження: Артишоки можна також смажити. Це розкішна страва, де артишоки занурюються в розбите яйце або тісто, а потім смажаться у розігрітому маслі до золотистого кольору.

Артишоки часто використовуються у стравах, таких як салати, піци, паста, різноманітні соуси та багато інших. Вони мають багатоцінні харчові властивості та вважаються корисними для організму.

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