Закордонний паспорт за 3 дні: скільки доведеться заплатити у 2025 році

Закордонний паспорт – це офіційний документ, що підтверджує особу громадянина України при виїзді за межі країни. Він також є необхідним для забезпечення правового захисту під час перебування в інших державах.

В Україні можна скористатися послугою термінового оформлення закордонного паспорта, і документ буде готовий вже через три дні після подачі заяви. Редакція сайту UAportal роз'яснює, які вимоги потрібно виконати для того, щоб швидко оформити закордонний паспорт у 2025 році.

Як швидко оформити закордонний паспорт

В Україні в 2025 році можна отримати закордонний паспорт за три робочі дні, замість звичайних 7 або 20 днів, як зазначено на сайті "Дія". Однак для цього необхідна важлива причина, наприклад, термінове лікування за кордоном або смерть близького родича в іншій країні, що вимагає вашої присутності на похороні. Для термінового оформлення паспорта потрібно подати такі документи:

заяву на отримання паспорта (анкету надає працівник, що приймає документи). Під час подачі заяви також проводиться сканування відбитків пальців. Для дітей процедура сканування відбитків починається з 12 років;

паспорт громадянина України (для осіб від 15 років) і ідентифікаційний код;

свідоцтво про народження або інший документ, що підтверджує факт народження, виданий уповноваженими органами іншої країни (для дітей до 14 років);

квитанція про сплату адміністративного збору або документ, що підтверджує звільнення від його сплати;

фотографії розміром 10×15 см (можна зробити в ательє або на місці);

попередні закордонні паспорти, в тому числі недійсні (якщо є).

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Документи для оформлення закордонного паспорта особисто подають громадяни України, яким виповнилося 16 років і більше. Якщо дитині від 12 до 15 років, всі необхідні документи можуть подати батьки, проте сама дитина повинна бути присутня, оскільки їй будуть знімати відбитки пальців.

Для дітей молодше 12 років батьки можуть подати документи без присутності дитини. Однак обов'язково потрібно мати при собі фотографію дитини розміром 10х15 см.

Де оформити закордонний паспорт і скільки це коштує

Громадяни України можуть оформити закордонний паспорт у таких установах:

територіальні підрозділи Державної міграційної служби (ДМС);

Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП);

паспортні сервіси ДП "Документ".

Якщо замовляти терміновий закордонний паспорт у Державній міграційній службі або ЦНАП, вартість послуги складе 1 682 грн, а виготовлення документа займе три дні.

Якщо звернутися до паспортного сервісу ДП "Документ" для термінового оформлення паспорта за три дні, вартість послуги буде 2 036 грн.

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