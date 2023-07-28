Захарова видала неадекватну заяву про українців: 'хочуть такого президента, як путін' (відео)

Офіційна представниця Міністерства закордонних справ росії Марія Захарова відзначилася скандальною заявою про українців. Вона упевнена, що громадянам України хочеться іншого президента – такого, як на росії.

"Трагедія українського народу в тому, що вони хочуть такого президента, як путін, а у них весь час ті, кого їм дає Захід. Це Фрейд, розумієте? Ось те, що відбувається з Україною, багато у чому пояснив би Фрейд. Дуже швидко та притаманними йому категоріями", – заявила вона в інтерв'ю російському пропагандистському телеканалу.

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Захарова каже, що українці "зовнішньо ненавидять і дуже агресивні відносно путіна просто тому, що вони хотіли, аби путін був у них президентом".

"Ось їм такий потрібен. Відкритий, рішучий, знаючий, такий, що розмовляє не за папірцем, якого йому прислали з Вашингтона, а тому шо він знає, про що говорить. Він дихає цим, він відчуває. Це дивуючий феномен сучасної України, але мені здається що це саме так", – заявила Захарова.

Раніше ми повідомляли, що міноборони рф та пропагандисти відзначилися цинічними заявами після масованого ракетного обстрілу України.

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