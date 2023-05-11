Займе у вас 30 хвилин: рецепт кавових квадратиків

Пісочне тісто зі смаком кави, горіхи та шоколадна глазур – цей десерт підкорить ваше серце, а готується всього півгодини.

Інгредієнти:

Для тіста:

– 230 г вершкового масла, розм'якшеного;

– 201 г цукру;

– 1 чайна ложка ванільного екстракту;

– 240 г борошна;

– 1/4 чайної ложки солі;

– 2 столові ложки розчинної кави;

– 60 г подрібнених горіхів (волоських, фундука або мигдалю).

Для глазурі:

– 60 г вершкового масла;

– 2 столові ложки какао-порошку;

– 2 столові ложки розчинної кави;

– 240 г цукрової пудри;

– 3-4 столові ложки молока.

Спосіб приготування:

1. Духовку розігрійте до 180°C. Форму для випікання змастіть олією або накрийте пергаментом.

2. Збийте масло з цукром і ваніллю. Додайте борошно, сіль, каву та перемішайте.

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3. Тісто викладіть в підготовлену форму та розрівняйте його лопаткою. Зверху посипте горіхами, втиснувши їх у тісто.

4. Відправте у духовку на 25 хвилин, остудіть.

5. Глазур: розтопіть масло, додайте какао, каву та перемішайте. Зніміть із вогню, додайте цукрову пудру та по одній ложці молоко , контролюючи утворення потрібної консистенції.

6. Покрийте глазур’ю корж, наріжте та подавайте.

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